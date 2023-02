A FIGURA: Pipe Gómez

O extremo colombiano entrou em campo aos 65m, mas esperou pelo prolongamento para se tornar decisivo. Foi protagonista nos três golos apontados pelo Nacional no tempo extra. Primeiro, foi o autor do remate que Vasco Fernandes travou com o braço e que valeu o 3-2 de penálti; depois, bailou, brincou e arrancou para a área num lance que parecia não ir dar nada e terminou no segundo penálti; e no final ainda assistiu de forma perfeita Gustavo no quinto golo.

O MOMENTO: com nove já foi impossível

O Casa Pia tinha conseguido levar o jogo para prolongamento depois de 70 minutos a jogar com menos um e de recuperar de uma desvantagem de dois golos. Mas logo a abrir o prolongamento, o sonho esfumou-se num segundo cartão vermelho. Vasco Fernandes cortou com o braço um remate de Pipe Gómez, fez penálti e deixou os gansos com nove jogadores. E aí o sonho casapiano morreu.

OUTROS DESTAQUES

Luís Esteves

Foi o autor do primeiro golo sofrido pelo Casa Pia nesta edição da Taça de Portugal e fê-lo em grande estilo. Apanhou a bola a saltitar à entrada da área, descaído para a esquerda e rematou fortíssimo para fazer um golaço a fechar a primeira parte. Tomou-lhe o gosto de tal forma que, no primeiro minuto da segunda parte, fez o mesmo de pé esquerdo e bisou com outro belo golo. Até esta partida, o jogador formado no Sporting que o Nacional recrutou no início da época no V. Guimarães tinha um golo.

João Aurélio

Grande parte do jogo do Nacional passou pelo corredor direito, onde o capitão e Dudu combinaram várias vezes para levar perigo à baliza do Casa Pia. Sempre muito em jogo, o experiente lateral provou que ainda tem valor para os palcos maiores do futebol português, com 120 minutos de grande qualidade.

Witi

O extremo moçambicano é outro dos nomes bem conhecidos deste Nacional, ainda dos tempos da Liga. A velocidade do jogador de 26 anos continua a ser muito difícil de travar, como perceberam os jogadores do Casa Pia neste jogo dos quartos de final da Taça. Arrancou o primeiro cartão amarelo a João Nunes, que viria a ser expulso pouco depois, e fez o cruzamento para o bis de Luís Esteves.

Yuki Soma

Que belo jogador descobriu o Casa Pia no campeonato japonês. Ainda agora chegou e já é preponderante no jogo dos gansos. Depois de um golo e uma assistência na estreia, o extremo nipónico fez mais um passe para golo, desta vez para Diogo Pinto, e esteve em todas as jogadas mais perigosas da sua equipa frente ao Nacional, nos 63 minutos em que esteve em campo.

Ricardo Batista

Mais um jogo com uma mão cheia de defesas do guarda-redes do Casa Pia. Adiou enquanto conseguiu o golo do Nacional, que só foi capaz de o bater com um «míssil» de Luís Esteves a fechar a primeira parte, e com novo remate forte do mesmo jogador a abrir o segundo tempo. Ainda assim, foi o responsável por segurar a esperança casapiana até ao prolongamento.

Rafael Martins

O experiente avançado brasileiro do Casa Pia entrou aos 75m para mudar a história do jogo. Entregou alma à equipa, jogou ali entre as posições de ponta de lança e a de médio defensivo – sim (!!) quantas recuperações de bola fez no meio-campo defensivo? – e marcou o golo que levou o jogo para prolongamento, onde os gansos acabaram por cair.