Num jogo de preaparação realizado este sábado à porta fechada, o Casa Pia e o Portimonense empataram 0-0

Com este nulo, os orientados de João Pereira terminam o estágio realizado em Vilamoura com o segundo empate em três jogos de preparação, sendo que o outro encontro resultou num triunfo.

O Portimonense, por sua vez, registou a terceira igualdade em nove jogos de preparação. Os algarvios contam com três vitórias e três derrotas nos outros encontros de pré-época.

O Casa Pia arranca a Liga com uma receção ao bicampeão nacional Sporting, no dia 8 de agosto. Já o Portimonense estreia-se na II Liga, também em casa, diante do Penafiel, no dia 9 de agosto