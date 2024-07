No terceiro jogo-treino da pré-época, o Casa Pia não foi além do nulo, frente ao Lusitânia dos Açores, da Liga 3, no Estádio Pina Manique.

Os gansos vão realizar um estágio em Guimarães a partir de domingo, até ao dia 27, no qual tem previstos mais duas partidas de preparação, frente a Moreirense e Famalicão, na quarta-feira e a 27 de julho, respetivamente.

A 3 de agosto, o Casa Pia defronta o Mafra, no derradeiro ensaio antes do arranque da Liga.