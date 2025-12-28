Declarações de Alexandre Santana, treinador-adjunto do Casa Pia, na flash interview da Sporttv, após o empate 0-0 frente ao Vitória de Guimarães, na 16ª jornada, disputada este domingo, 28 de Dezembro.

[Que análise faz à partida?]

Foram 15 minutos iniciais onde o Vitória nos apresentou algumas dinâmicas de que não estávamos à espera. Estávamos preparados para outro jogo posicional da parte deles, com o Maga um pouco mais em zonas interiores e depois ainda estavam a meter mais um homem na zona média.

Consegummos equilibrar, controlar e, na segunda parte, tivemos o domínio e as melhores oportunidades. Temos duas, três chances para marcar, não o fazemos, mas valorizamos o ponto. Foi o terceiro jogo seguido a pontuar, numa altura em que sentimos que a equipa vem em crescendo, a ganhar confiança, a apresentar coisas com bola que não tinhamos antes.

[Na antevisão falava do clique da vitória em Tondela. Este empate consegue criar essa estabilidade?]

Sim. Falámos mais até na ótica da nossa intensidade e agressividade, algo que nos estava a faltar e nos caracteriza. Não fomos felizes no detalhe do último momento. Vai ficar para a próxima e continuar a acreditar no processo.