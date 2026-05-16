Paulo Pinto, treinador adjunto do Casa Pia, na flash-interview da Sporttv, após o empate (1-1) frente ao Rio Ave, na última jornada da I Liga, disputada este sábado, 16 de Maio.

[Foi um jogo de loucos…]

Sim. Penso que dominámos o jogo, tivemos 20 situações de remate e oportunidades para ampliar a vantagem na primeira parte. Na segunda parte, no início, o Rio Ave fez o empate no primeiro remate. Temos chances para o 2-1, mas, no final, os outros resultados não permitiram conseguir a permanência.

Voltámos a mostrar que somos uma grande equipa. Temos um grande carácter. Se continuarmos neste caminho, vamos continuar na Primeira Liga.

[Sentiu que a certa altura se estava a jogar também tendo em conta os outros campos?]

Temos uma ocasião para fazer o 2-1, quando o Braga marca também e matar o jogo… Infelizmente, a bola não entrou, mas os nossos jogadores foram fantásticos. Não acredito que a sorte esteja sempre do mesmo lado e acredito que nos vá sorrir.

[Play-off com o Torreense]

Esta época já provamos que nos conseguimos bater com qualquer equipa. Acredito que o Casa Pia vai ficar na Primeira Divisão.