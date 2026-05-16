Sotiris Sylaidopoulos, treinador do Rio Ave, na flash-interview da Sporttv, após o empate (1-1) frente ao Casa Pia, na última jornada da I Liga, disputada este sábado, 16 de Maio.

[Ficou satisfeito com a prestação da equipa?]

Acho que na primeira parte fomos passivos, com pouca bola, não fizemos muitos ataques como gostamos. Falámos disso no intervalo e, na segunda parte, foi diferente. Jogámos melhor, mas acho que foi um resultado justo: eles foram melhores na primeira parte; nós, na segunda.

[Acha que a equipa alcançou o seu potencial este ano? Ou pode fazer melhor?]

O objetivo é sempre fazer melhor. Se tiver de analisar a época toda, acho que tivemos alguns empates nos minutos finais; na segunda volta, saíram alguns jogadores, tivemos de fazer algumas mudanças, mas criámos uma ligação com os adeptos e jogámos melhor futebol.

Sinto que tenho uma boa base para começar a próxima época. Temos uma boa equipa para começar a próxima temporada.

[E está contente pela mudança para Portugal?]

Foi uma época de desenvolvimento. A Liga Portuguesa é muito competitiva e é especial para mim e sinto que também cresci como treinador. Conheci um novo país, uma nova cultura e estou a viver numa das cidades mais bonitas de Portugal: Vila do Conde.