Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), veio a público criticar a postura do Conselho de Arbitragem (CA), que anunciou publicamente a suspensão, por tempo indeterminado, da equipa de vídeoárbitro do Casa Pia-Sporting.

O Conselho de Arbitragem admitiu um erro no lance do primeiro golo do Sporting, apontado por Paulinho, e afastou de imediato Hugo Miguel e Rui Soares.

«Se estamos de acordo que os erros devem ser assumidos e ter consequências, já não concordo que seja necessário condenar publicamente os árbitros. É perfeitamente evitável deixar em comunicado que a equipa VAR iria ficar suspensa por tempo indeterminado, pois quando se condena desta forma, também se deve defender assim quando injustamente são atacados na sua honorabilidade e seriedade», escreveu Luciano Gonçalves, nas redes sociais.