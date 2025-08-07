João Pereira, treinador do Casa Pia, revelou esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão para a partida frente ao Sporting, a ambição de ter protagonismo frente ao bicampeão nacional.

«No futebol não se vive de história e conquistas passadas. Amanhã (sexta-feira) será um jogo de igual para igual. O Sporting é favorito, mas isso não invalida que queiramos ser protagonistas do jogo.»

O técnico de 33 anos destacou a importância de defrontar a equipa de Rui Borges numa fase inicial da época. «O Sporting é campeão nacional, reflexo de todo o trabalho que foi feito na época passada, mas isso já está no museu, é história. Fizemos uma pré-época estável e nada melhor do que nos cruzarmos com o Sporting para começar, porque isso nos dá a hipótese de nos transcendermos. Nada melhor do que termos já este estímulo».

«Olhamos mais para nós e temos de saber defender linhas de três e de quatro. Saberemos o que temos de fazer, apresente o Sporting o que apresentar. Estamos preparados para todos os cenários», sublinhou João Pereira.

O encontro entre gansos e leões está marcado para a próxima sexta-feira, às 20:15 (horário de Portugal continental), em Rio Maior, no primeiro jogo da I Liga da temporada 2025/26.