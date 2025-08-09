Reação de João Pereira, treinador do Casa Pia, à derrota ante o Sporting, por 2-0, nesta sexta-feira, em conferência de imprensa:

«Na minha opinião, o Sporting foi claramente é superior e temos de ter a humildade de aceitar isso. Tendo esta mentalidade um bocadinho mais audaz, temos de ter coragem. Foi isso que eu disse ao intervalo e, se vocês repararem, começámos a jogar mais e a querer ter mais bola quando perdíamos por 2-0. Portanto, temos de aprender, é um jogo que serve para aprender. Não conseguimos ganhar, mas temos de aprender seguramente. Principalmente para quem chega, entender o que é que é este campeonato, o que é que é esta Liga, um adversário como o Sporting que foi o campeão nacional da época passada.»

[Efeito da derrota no plantel]

«Eu penso que tem que afetar de forma positiva, porque, como eu disse, para o Casa Pia o objetivo é a manutenção. Nós podemos fazermos melhor, há aqui uma diferença do ponto de vista físico daquilo que entregam ao jogo. Foi partindo, eu acho que é característico também dos jogos de primeira jornada. Eu penso que vamos ter mais jogos assim na segunda e na terceira. A partir da quarta, quinta jornada, eu penso que os jogos já começam a ficar mais equilibrados.»

[Tiago Morais oficializado, Hugo Félix hipótese?]

«O que eu disse na conferência antes do jogo é que o plantel não está fechado, nem para saídas, nem para entradas. Portanto, continuamos a trabalhar nesse sentido, de conseguir reforçar algumas posições. Porque aqui ninguém pode estar confortável. O ponto de partida é manutenção. Depois queremos fazer melhor, mas primeiro a manutenção.»