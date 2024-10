João Pereira, treinador do Casa Pia, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting no Estádio José Alvalade:

«Jogámos contra uma grande equipa, que está invencível em Alvalade desde fevereiro do ano passado. Tínhamos de ser humildes. Procurámos nuances para anular as dinâmicas do Sporting, o ataque à profundidade não foi o mais bem conseguido, mas procurámos anular as dinâmicas exteriores do Sporting.

Se puxarmos a cassete atrás, tivemos as três primeiras oportunidades do jogo e o primeiro golo surge num detalhe em que não ganhámos um duelo.

Tentámos algo que ainda ninguém tinha feito e a verdade é que tínhamos de tentar algo diferente. Tivemos as três primeiras oportunidades e se tivéssemos marcado talvez o discurso fosse diferente.

Claro que ficaria satisfeito com um ponto. Ainda nenhuma equipa o conseguiu e claro que ficaríamos satisfeitos. A estratégia começava por aí e se tivéssemos marcado a história do jogo podia ser outra.

Os jogadores foram grandes, cumpriram o que lhes pedi, estou contente com a resposta que deram, mas infelizmente a nossa estratégia não teve o efeito que queríamos.»