Filipe Martins, treinador do Casa Pia, depois da derrota em casa diante do Nacional (2-3), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

- É um jogo que se pode dividir em dois. Até aos 27 minutos, até ao primeiro golo, o Nacional foi superior na partida. Demos muito espaço e tivemos dificuldades em controlar o momento ofensivo do Nacional. Depois conseguimos controlar a pressão, crescemos no jogo e merecíamos ter passado esta eliminatória. Faltou um pouco de matreirice. Sentia que a equipa estava bem no jogo e não quis dar sinal à equipa que tinha de recuar. Acabámos por sofrer dois golos seguidos, mas acima de tudo, devido aos últimos tempos que temos tido, dar esta resposta, com jogadores que tiveram de fazer 120 minutos de jogo praticamente sem treinar, só tenho de estar orgulhoso destes jogadores. Pelo menos os penaltis eram merecidos. Não conseguimos o resultado que queríamos, mas estamos a consolidar a equipa para os próximos jogos.

- Hoje ganhámos jogadores. Alguns que há algumas semanas estavam longe de ser opções e hoje deixaram o treinador satisfeito. Demos um sinal de que todos dentro do grupo somos importantes. É trabalhar no máximo e continuar a evoluir. Esta equipa é uma laranja que ainda tem muito sumo para espremer.