Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Sporting (1-2), em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

[Golo sofrido antes do intervalo fez a diferença?]

- Dizer que fez toda a diferença acho que seria injusto porque ainda faltavam muitos minutos para se jogar, mas se tivéssemos ido a vencer ao intervalo podíamos ter perturbado mais o Sporting. Acabámos por consentir o golo do empate, que tranquilizou um bocadinho o Sporting. Estar a perder é uma coisa, mas empatar é outra. O que fez mais a diferença foi claramente o facto de termos uma estratégia que ia ter muito desgaste da parte do Jota e do Godwin. O golo acaba por inconscientemente fazer com que nossa equipa deixasse de ser tão pressionante. A troca do Esgaio com o Tabata também provocou alguma indecisão no Poloni. O Sporting passou a ter uma superioridade no corredor o que provocou alguns desequilíbrios. O Sporting passou a criar mais perigo e na segunda parte o Sporting já foi muito forte. Até ao momento em que fez o segundo golo, teve três ou quatro situações.

[Boa exibição serve de tónico para o campeonato?]

- É um jogo que nos dá ainda mais confiança para o que temos vindo a fazer. Apesar de termos tido dois percalços no campeonato, isso não abalou a nossa confiança e o jogo de hoje é sinónimo disso. Conseguimos mostrar qualidade, com exeção dos últimos dez minutos que não gostei. Quando o Sporting ficou em inferioridade numérica, não jogamos como queria. Mas dentro do grupo, aquelas duas derrotas não abalaram a nossa mentalidade. A subida de divisão não é um objetivo prioritário para esta época, o que nos propusemos é evoluir esta clube, mas se tivermos possibilidade de subir não vamos virar a cara. Claramente estou muito satisfeito com o que temos vindo a fazer.

[Sporting mudou muito com o Paulinho?]

- A entrada do Paulinho teve o condão de afundar a nossa linha defensiva. A mobilidade do Sarabia e do Tabata na primeira parte criou-nos muita instabilidade, mas não tanto em profundidade. Não controlámos tão bem a largura e o espaço entre os nossos médios. Com a entrada do Paulinho, acabou por afundar a nossa linha defensiva e criou mais espaços em zonas frontais de finalização. Essa foi a grande diferença da primeira para a segunda parte. Mas tirando os dez minutos que demorámos a entender isso, acabámos por equilibrar e fazer um jogo muito competente diante de um adversário que é difícil controlar, tanto por dentro como por fora.