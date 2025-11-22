Declarações de Gonçalo Brandão, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Alpendorada, após a vitória (0-3) na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Análise à vitória fora de portas

«Foi um jogo muito difícil, como já estávamos à espera. A nossa equipa entrou com a mentalidade certa, com o espírito competitivo certo. E só assim podemos ganhar. Temos de estar sempre num nível competitivo muito alto. Estudámos bem e observámos o Alpendorada. Foi uma equipa que fez um grande jogo contra o Estrela da Amadora. Vínhamos avisados. Só conseguiríamos passar se, a nível mental, estivéssemos no máximo. O Alpendorada foi um digno vencido.»

Trabalhar sobre vitória, depois do empate na Luz

«Trabalhar sobre vitórias é sempre diferente. Vamos dar continuidade ao processo. Na época passada fizemos uma grande campanha, temos muitos jogadores de 2024/25. Todos os dias para são muito importantes. Os jogadores foram fantásticos, encararam este jogo com a máxima seriedade. Parabéns a eles por isso.»