Gonçalo Brandão: «Só conseguimos passar se estivermos no máximo»
Treinador do Casa Pia salienta espírito da equipa em Alpendorada
Declarações de Gonçalo Brandão, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Alpendorada, após a vitória (0-3) na quarta eliminatória da Taça de Portugal.
Análise à vitória fora de portas
«Foi um jogo muito difícil, como já estávamos à espera. A nossa equipa entrou com a mentalidade certa, com o espírito competitivo certo. E só assim podemos ganhar. Temos de estar sempre num nível competitivo muito alto. Estudámos bem e observámos o Alpendorada. Foi uma equipa que fez um grande jogo contra o Estrela da Amadora. Vínhamos avisados. Só conseguiríamos passar se, a nível mental, estivéssemos no máximo. O Alpendorada foi um digno vencido.»
Trabalhar sobre vitória, depois do empate na Luz
«Trabalhar sobre vitórias é sempre diferente. Vamos dar continuidade ao processo. Na época passada fizemos uma grande campanha, temos muitos jogadores de 2024/25. Todos os dias para são muito importantes. Os jogadores foram fantásticos, encararam este jogo com a máxima seriedade. Parabéns a eles por isso.»