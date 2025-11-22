A festa da Taça regressou este sábado a Alpendorada, onde a equipa que milita no Campeonato de Portugal – e que nunca esteve nos campeonatos profissionais – registou uma exibição de primeira, ainda que não tenha conseguido a vitória. O pragmatismo do Casa Pia valeu aos “Gansos” a passagem na prova (3-0), que se explica essencialmente pela resiliência defensiva e pela extrema eficácia ofensiva.

Recorde a história deste jogo.

Exibição de primeira, mas não do Casa Pia

Viveu-se intensamente a festa da Taça no Municipal de Alpendorada, com forte apoio de milhares de adeptos, que lançaram os anfitriões para o controlo. Dentro das quatro linhas, o Alpendorada entrou dominante, sem receio de pressionar alto. Ainda assim, sem sucesso para chegar à baliza de Ricardo Batista.

Foi preciso aguardar pelo minuto 30 para registar a primeira oportunidade, quando André Geraldes, ala-direito do Casa Pia, surgiu sozinho pela faixa direita e rematou cruzado, tirando tinta ao poste direito. Quatro minutos depois, Miguel Sousa conduziu pelo meio e serviu Severina, que, no um para um, atirou para uma grande defesa de Ricardo Morais.

Na resposta, o Alpendorada acertou no poste esquerdo, quando Jucélio cabeceou após cruzamento de Fábio. A bola sobrou para Pauleta, mas um corte “in extremis” tirou-lhe o golo. Estavam decorridos 42 minutos.

Em cima dos 45m surgiu o golo forasteiro. Renato Nhaga tocou para Abdu Conté, sozinho a romper pela faixa esquerda e que não vacilou na cara do guardião.

Pedreiros lutaram, mas pragmatismo venceu

Mais Alpendorada, com o mesmo coração, e o Casa Pia a manter as dificuldades em libertar-se. Ainda assim, os visitantes intercetavam os passes que procuravam o caminho do empate. Em simultâneo, os “Gansos” foram aproveitando para queimar tempo.

Em praticamente toda a segunda parte, só deu Alpendorada: os comandados de Nuno Pereira instalaram-se no meio-campo adversário, mobilizando vários homens, e tentaram de tudo em prol do empate. Somaram oportunidades, das quais se destaca o cabeceamento, à hora de jogo, que passou tão perto da linha de golo que alguns adeptos gritaram golo.

Na reta final, o Casa Pia dilatou a vantagem, de novo em contracorrente. O canto cobrado pela direita foi desviado por José Fonte no centro da área, sobrando para o segundo poste, onde Seba Peréz capitalizou e fez o 2-0. Estavam decorridos 81 minutos.

Para lá do minuto 90, Livolant aproveitou um pontapé livre na meia-lua da área adversária para aplicar o 3-0. O remate passou na barreira e escapou ao guardião Ricardo Morais. O Alpendorada caiu de pé.

A Figura: Renato Nhaga

O jovem médio guineense atravessa um bom momento. Depois de marcar na visita ao Benfica (2-2), deu nova prova de talento. Pela faixa esquerda ou mais por dentro, foi o elemento mais ativo e com eficácia nas ações ofensivas.

O Momento: lesão de Zuzárte, minuto 73

O defesa deu, literalmente, o corpo às balas. O central esteve vários minutos a sangrar do nariz, mas não pediu para o jogo ser interrompido. Com a boca ensanguentada, manteve-se em jogo.

Positivo: vontade e proatividade do Alpendorada

Caíram, mas caíram de pé. A equipa do Alpendorada deu tudo por tudo e merecia levar algo mais deste jogo. Nota também para os adeptos, que se fizeram ouvir até ao 0-2.