Mostrar a Ruben Amorim o quão cresceu o Casa Pia desde que por lá passou, em 2018/19, o agora treinador do Sporting.

É esse um dos objetivos da equipa lisboeta para o duelo com Sporting nesta quarta-feira para os oitavos de final da Taça de Portugal.

«Não temos nada a perder, temos tudo a ganhar. Queremos demonstrar a qualidade e a organização desta equipa, mostrar um pouco aos adeptos do futebol o quanto o Casa Pia se transformou e mostrar mesmo ao Ruben que, desde que ele saiu, vai encontrar um clube muito mais evoluído do que deixou», disse o treinador Filipe Martins em declarações aos jornalistas na antevisão ao jogo.

O técnico dos gansos, atuais quartos classificados da II Liga, deixou elogios a Ruben Amorim pelo trabalho que deixou no Casa Pia e pelas bases que ajudou a criar, considerando-o mesmo a «pedra basilar» do crescimento do clube centenário. «O Rúben vai perceber que o Casa Pia é um clube com uma nova administração, que trouxe investimento e inovação ao clube. Vai chegar aqui e ficar orgulhoso por ver que o caminho está a ser feito com muito profissionalismo e dedicação», vincou.

Sobre o jogo desta quarta-feira, que arranca às 20h45 e será transmitido pela TVI, Filipe Martins garantiu que o balneário está tranquilo e motivado para tentar contrariar o amplo favoritismo do campeão nacional. «A Taça é uma festa. Temos de desfrutar do jogo e do momento, sabendo que temos as nossas possibilidades, mais reduzidas que o normal, mas vamos sonhar. Sonhar não paga imposto», sublinhou, antes daquele que será o primeiro frente a frente oficial entre Casa Pia em Sporting em 82 anos.