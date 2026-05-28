José Fonte, veterano jogador de futebol, que esta quinta-feira se despediu do futebol, na vitória do Casa Pia sobre o Torreense, que assegurou a permanência do clube lisboeta.

Foi um final de carreira positivo

«Não havia melhor forma de acabar a carreira. Seria difícil, duro, acabar com uma descida de divisão. Mas este grupo, esta familia, não merecia, pelas dificuldades que ultrapassaram ao longo da época. As pessoas não sabem, mas este grupo passou por imensas dificuldades durante a temporada. O facto de este grupo ser tão unido e tão trabalhador permitiu acabar a minha carreira com um resultado positivo. Obrigado ao futebol por tudo o que me deu.»

Como estava durante o jogo

«Estava tranquilo. Fiquei a passar positivismo aos meus colegas. Pensei que podia entrar, mas o mister decidiu ao contrário. O mais importante é o clube ter conseguido o objetivo, merece ficar na Liga. O clube merece, os jogadores merece e estas gente merecem. Agora vou ficar a torcer como um adepto.»

O que vem a seguir?

«'Vou continuar a educar-me e a evoluir. Tirar cursos, já tenho alguns, vou tirar mais alguns. Quero acabar o curso de treinador e preparar-me para o que aparecer.»