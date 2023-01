O Casa Pia oficializou esta sexta-feira a contratação de Beni Mukendi.

O médio angolano de 20 anos chega ao emblema lisboeta proveniente do Trofense, equipa pela qual fez 18 jogos e duas assistências na primeira metade da temporada.

Beni, cuja duração do contrato não foi anunciada, é assim o segundo reforço de inverno do Casa Pia, depois do japonês Yuki Soma.