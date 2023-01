O treinador adjunto do Casa Pia, Vasco Matos, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Gil Vicente (3-1), em jogo da 17.ª jornada da Liga:

«A primeira parte foi equilibrada, o Gil entrou melhor, depois conseguimos ajustar. As duas equipas atacaram melhor do que defenderam. Na segunda parte entrámos bem, depois nas pequenas falhas defensivas que a nossa equipa teve, eles não falharam. Custou-nos muito caro esse momento. Tentámos reagir com dignidade, mas já era difícil. Esses minutos [dos três golos do Gil Vicente] custaram-nos muito caro.

[Análise à primeira volta] Uma primeira volta de muita qualidade, ninguém estava à espera. Boa qualidade de jogo, um grande espírito, toda a gente está de parabéns. Agora é continuarmos a trabalhar, corrigir os erros e reagir. Temos de levantar-nos muito rápido, não podemos ficar a chorar. Contra estas equipas, uma distração, um erro, eles fazem golos. É uma lição que temos de levar para o futuro. Isto não belisca nada o que foi feito até então. Mas não duvido que a equipa vai continuar a dar uma boa resposta. Isto vai fortalecer-nos ainda mais.

[Estreia do Soma] É mais um jogador para o nosso grupo, tem claramente qualidade. Mas o que há a realçar é o coletivo. Foi o coletivo que nos trouxe até aqui. temos de organizar-nos, mas que fique bem claro que o Casa Pia vale pelo espírito e pela união. É um grupo muito unido e muito forte.

[É uma boa altura para descer à terra?] Temos consciência disso, não andamos em bicos de pés, pelo contrário. Empatámos contra o FC Porto, no Estoril aconteceu aquela expulsão, hoje um jogo contra uma boa equipa. O Gil Vicente vai acabar o campeonato noutro lugar. Quando cometemos pequenos erros, este tipo de equipas fazem golos.»