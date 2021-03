Três golos do avançado ganês Malik Abubakari, emprestado pelo Moreirense, deram a vitória ao Casa Pia na receção ao Vilafranquense, este sábado (3-0), em jogo da 24.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Na estreia de Carlos Pinto no comando técnico da equipa de Vila Franca de Xira, Malik desfez o nulo verificado ao intervalo, assinando um «hat-trick» com tentos aos 54, 77 e 86 minutos de jogo, no Estádio Pina Manique.

Com este resultado, o Casa Pia ascende à condição ao sétimo lugar, com 33 pontos. O Vilafranquense é 15.º, com 22 pontos.

Noutro jogo deste sábado, houve empate em Matosinhos, a um golo, entre Leixões e Cova da Piedade. A equipa de Almada, que desperdiçou um penálti aos 20 minutos, chegou à vantagem por João Oliveira (40m), mas Mouhamed Belkheir, já na segunda parte, ao minuto 57, assinou o 1-1 final.

O Leixões é 10.º classificado, com 30 pontos, ao passo que o Cova da Piedade é 14.º. com 23 pontos somados e mais um jogo que todos os quatro clubes abaixo de si. Dois deles, Vilafranquense e UD Oliveirense, têm 22 pontos cada, pelo que podem ultrapassar os homens de Almada no acerto de calendário.

Já este sábado, o Vizela venceu em Académica na luta dos primeiros lugares, enquanto o Académico de Viseu venceu o Benfica B.