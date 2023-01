Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Vitória Setúbal (1-0), no Estádio do Bonfim, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

Gostou mais do resultado ou da exibição?

- O resultado era aquele que a gente queria, o objetivo era passar aos quartos de final. A exibição, já vínhamos à espera disto, o Vitória ia lutar até ao fim. Se tivéssemos feito um segundo o jogo, o jogo poderia ficar mais fácil, mas vínhamos preparados para lutar até ao final. Na primeira parte conseguimos manter o Vitória longe da nossa baliza, mas a segunda parte foi mais partida e deixámos fugir o Vitória em algumas transições, mas acho que o resultado é justo.

Qual é o objetivo agora do Casa Pia? Já pensa no Jamor?

- O nosso objetivo agora é o próximo jogo do campeonato. Quando chegar a altura de defrontar o Nacional, seguramente que o objetivo será chegar às meias-finais. O objetivo foi alcançado hoje com muito sofrimento, mas também com uma entreajuda enorme. Os jogadores não são máquinas. No último jogo jogámos contra o campeão nacional com dez e muitos dos que jogaram esse jogo tiveram de jogar hoje os noventa minutos. Não estávamos no máximo da nossa potencialidade. Foi um jogo competitivo, contra uma boa equipa e o facto de termos marcado cedo pode nos ter dado conforto a mais. Na primeira parte pressionámos muito alto, mas na segunda parte baixámos um pouco as linhas para não nos desgastarmos. O Vitória teve uma ou duas oportunidades em que podia ter feito golo, mas nós também tivemos oportunidades para fazer um segundo golo.

Ricardo Batista foi expulso já depois do final do jogo, era uma situação evitável?

- Sinceramente não me apercebi bem do que se passou. Sei que o Ricardo foi formado nesta casa, foi qualquer coisa que alguém disse, não sei. Preocupei-me mais em acalmar o burburinho que estava ali. Em relação à ausência dele no próximo jogo, estamos preparados para dar uma resposta. É chato para ele falhar um jogo, mas para a equipa não faz grande mossa.

Falou em respeito pelo Vitória antes do jogo, estava à espera destas dificuldades?

- Preparamos este jogo com muito respeito. Vínhamos com uma ideia do que podíamos encontrar e bateu mais ou menos certo. Fizemos algum refresh em alguns jogadores da equipa, noutros não conseguimos fazer. Mas não me surpreendeu nada o que passou hoje aqui. Esta equipa do Vitória tem valor. Tivemos o apoio dos nossos adeptos, mas não posso esconder que ter uma massa adepta como a do Vitória teve acaba por ser um 12.º jogador. Acho que foi um bom espetáculo, um jogo emotivo, mas, sem desprimor para o Vitória, acho que a vitória nos assenta perfeitamente.