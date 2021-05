O Arouca é quem menos tem vacilado na luta pela subida e, este domingo, confirmou-o com a sétima vitória consecutiva na II Liga: 2-1 ante o Casa Pia, na 32.ª e antepenúltima jornada do campeonato.

Os visitantes adiantaram-se aos seis minutos, por Jota, mas a equipa comandada por Armando Evangelista empatou pouco depois por Bukia, aos 12 minutos, tendo assinado o 2-1 final por Caballero, já na segunda parte, aos 79 minutos.

Com este resultado, o Arouca segue agora com 59 pontos no terceiro lugar, o de play-off de subida, agora a apenas um ponto do Vizela, que empatou e é segundo com 60. O Casa Pia é nono, com 40.