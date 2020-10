A equipa B do FC Porto perdeu por 2-1 na visita ao terreno do Casa Pia. Com o resultado, os lisboetas ultrapassaram o conjunto orientado por Rui Barros na classificação. Marvin Martins e Malik deram o 2-0 ao Casa Pia e o FC Porto só conseguiu reduzir, por Kelvin Boateng, aos 67 minutos.



Eis a equipa apresentada por Rui Barros:



FC PORTO B: Ricardo Silva; Rodrigo Conceição, João Marcelo, Pedro Justiniano e Carlos Hulk; Rodrigo Valente (Kelvin Boateng, 63), Tiago Matos e Johan Gomez (Mor N'Diaye, 89); Francisco Conceição (Gonçalo Borges, 63), Igor Cássio e Danny Loader.



O Casa Pia jogou com os seguintes atletas:



CASA PIA: Ricardo Batista (Van der Laan, 84); Marvin Martins, Zach, Arghus, Derick Poloni, Vitó (Alex, 84), Romeu Ribeiro, Zolotic, Christian, Platiny (Vítor Gonçalves, 71) e Malik (Djoussé, 76).



O Mafra é que continua imparável. Recebeu e venceu o Vizela por 2-0, somando agora cinco vitórias em seis jornadas. Gui Ferreira, aos 5 e aos 50 minutos, marcou os golos do líder da II Liga.