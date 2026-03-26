Casamento
Há 1h e 44min
VÍDEO: com classe e glamour, João Mário casou em pleno Lago Como
Lateral ex-FC Porto escolheu o mesmo local onde fez o pedido a Adriana Costa
GP
Lateral ex-FC Porto escolheu o mesmo local onde fez o pedido a Adriana Costa
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O círculo fechou-se no Lago Como. Depois de, em maio de 2025, João Mário ter pedido a companheira em casamento, Adriana Costa bem como o lateral do Bolonha divulgaram esta quinta-feira que deram o nó no mesmo local.
Num vídeo partilhado nas redes sociais, o casal mostra as cenas por de trás de um casamento cheio de classe e glamour, com uma viagem de barco e música à mistura.
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