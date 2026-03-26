O círculo fechou-se no Lago Como. Depois de, em maio de 2025, João Mário ter pedido a companheira em casamento, Adriana Costa bem como o lateral do Bolonha divulgaram esta quinta-feira que deram o nó no mesmo local.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, o casal mostra as cenas por de trás de um casamento cheio de classe e glamour, com uma viagem de barco e música à mistura.

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