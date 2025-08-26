Casamento
Taylor Swift anuncia que está noiva de Travis Kelce
Popular cantora vai casar-se com o possante jogador dos Kansas City Chiefs
Taylor Swift, popular cantora que arrasta multidões em cada espetáculo, está noiva de Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, da NFL (National Footeball League).
Foi a própria cantora que deu a boa nova, com a divulgação de várias fotografias do momento em que o namorado de 35 anos avançou com o pedido de casamento.
«A vossa professora de inglês e o vosso professor de educação física vão casar», escreveu Taylor Swift na publicação no Instagram onde divulgou as fotografias.
Taylor Swift e Travis Kelce já namoram há dois anos e publicam muitas fotografias juntos, quer nos concertos da popular cantora, como também nos jogos do possante jogador dos Kansas City Chiefs na NFL.
