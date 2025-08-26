Taylor Swift, popular cantora que arrasta multidões em cada espetáculo, está noiva de Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, da NFL (National Footeball League).

Foi a própria cantora que deu a boa nova, com a divulgação de várias fotografias do momento em que o namorado de 35 anos avançou com o pedido de casamento.

«A vossa professora de inglês e o vosso professor de educação física vão casar», escreveu Taylor Swift na publicação no Instagram onde divulgou as fotografias.

Taylor Swift e Travis Kelce já namoram há dois anos e publicam muitas fotografias juntos, quer nos concertos da popular cantora, como também nos jogos do possante jogador dos Kansas City Chiefs na NFL.

