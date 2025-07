Ao usar o código promocional Placard PLAOBS no registo ganha acesso a dois tipos de ofertas exclusivas. Se gosta de apostas desportivas, desbloqueia 5€ grátis, uma aposta sem risco até 20€ e ainda 10 free spins. Caso prefira casino, recebe 30 jogadas grátis, um bónus de 100% até 100€ e ainda 1€ extra para apostar.

Estes bónus são exclusivos para novos jogadores. É uma forma simples de começar a jogar com saldo extra e ainda testar diferentes tipos de jogos, desde slots até apostas em futebol, ténis ou basquetebol.

O Placard é uma das principais casas de apostas legais em Portugal, com odds competitivas, app oficial, live stream e mais de 600 jogos de casino online. Ao usar o código promocional Placard PLAOBS, tem vantagens desde o primeiro minuto.

Onde e Como Ativar o Código Promocional Placard PLAOBS

Ativar o código promocional Placard PLAOBS é bastante simples. Durante o registo, no 2º passo do formulário, existe um campo próprio para inserir o código.

Para o ajudar, siga estes passos para ativar o código bónus PLAOBS corretamente e desbloquear as ofertas em vigor:

Aceda ao site oficial Placard.pt ou instale a app disponível para Android e iOS;

Clique em “ Registar ” no canto superior direito da página;

” no canto superior direito da página; Preencha os seus dados pessoais (nome, NIF, contacto, morada, etc.);

No 2º passo do registo, insira o código Placard PLAOBS no campo “ Código Promocional ”.

no campo “ ”. Confirme o registo com o código promocional Placard e faça o seu primeiro depósito (mínimo 5€) para receber o bónus associado à sua escolha, entre desporto ou casino.

Referir que este código só pode ser utilizado por novos jogadores maiores de 18 anos com residência legal em Portugal. Se já tiver conta no Placard, não poderá beneficiar desta campanha.

Bónus de Desporto com o Código Promocional Placard

Ao usar o código promocional Placard PLAOBS no momento do registo, tem acesso a um bónus de desporto com três ofertas distintas. Disponível exclusivamente para novos utilizadores, pode começar com uma aposta grátis de 5€, uma aposta sem risco até 20€ e 10 spins para casino.

Bónus Detalhes Código Promocional Placard Bónus de Registo para Desporto Aposta Grátis de 5€ PLAOBS Bónus de Boas-Vindas para Desporto Aposta sem Risco até 20€ PLAOBS Bónus de Registo para Casino 10 spins grátis PLAOBS

Descubra agora em detalhe como funciona cada uma destas ofertas do código promocional Placard para desporto.

Bónus de Registo para Desporto: Aposta Grátis de 5€

O primeiro bónus que pode desbloquear com o código promocional Placard PLAOBS é uma aposta grátis de 5€. Basta completar o registo, depositar 5€ e automaticamente recebe a freebet para usar em apostas desportivas.

Código Promocional : PLAOBS

: PLAOBS Rollover : Não tem

: Não tem Depósito Mínimo : 5€

: 5€ Odds Mínimas : 2.00

: 2.00 Tipos de Apostas : Simples ou Múltipla

: Simples ou Múltipla Validade: 3 dias

O Que Pensamos: Esta aposta grátis posiciona-se bem face à concorrência. Por exemplo, o ESC Online também oferece 10€ grátis para apostas, mas exige rollover. Já o Placard dá mais liberdade para usar o bónus como quiser, o que é ótimo para iniciantes.

Bónus de Boas-Vindas para Desporto: Aposte Sem Risco Até 20€

A segunda oferta de boas-vindas com o código promocional Placard PLAOBS é uma aposta sem risco até 20€. Isto significa que, se perder a sua primeira aposta, o Placard devolve o valor apostado em forma de freebet.

Em termos práticos, faça uma aposta mínima de 1€ em odds de 1.20 ou superiores nos primeiros 10 dias após o registo. A freebet terá o mesmo valor da sua primeira aposta, até um máximo de 20€, e está sujeita às seguintes condições:

Código Promocional : PLAOBS

: PLAOBS Depósito Mínimo : 5€

: 5€ Aposta Mínima : 1€

: 1€ Odds Mínimas : 1.20

: 1.20 Tipo de Aposta : Simples, múltipla, pré-evento e ao vivo

: Simples, múltipla, pré-evento e ao vivo Rollover : 1x

: 1x Validade : 3 dias

: 3 dias Tipo de Apostas : Simples, múltiplas ou combinadas

: Simples, múltiplas ou combinadas Odds mínimas: 2.00

O Que Pensamos: Este é um dos bónus de apostas sem risco mais acessíveis no mercado. Ainda assim, comparando com o código promocional Betclic (desbloqueia uma aposta sem risco até 50€), mesmo que ofereça um valor inferior, permite diferentes tipos de aposta.

Bónus de Registo para Casino: 10 Spins Grátis Para Explorar o Casino

Mesmo que escolha o bónus de desporto, o código promocional Placard PLAOBS oferece 10 jogadas grátis no casino. É um incentivo extra para experimentar as slots disponíveis na categoria “Spins Grátis”.

Código Promocional : PLAOBS

: PLAOBS Rollover : Não tem

: Não tem Depósito Mínimo : 5€

: 5€ Contribuição dos Jogos : Slots na categoria “Spins Grátis”

: Slots na categoria “Spins Grátis” Validade: 3 dias

O Que Pensamos: Apostas grátis e sem risco? E 10 rodadas grátis sem depósito? É tudo possível! Uma oferta perfeita para os fãs de desporto darem um salto às slots.

Bónus de Casino com o Código Promocional Placard

Se preferir explorar a secção de casino, também tem à sua espera um bónus triplo, após ativar o código promocional Placard PLAOBS. No caso, pode ganhar 30 rodadas grátis, um bónus de 100% até 100€ e ainda 1€ em apostas desportivas.

Bónus Detalhes Código Promocional Placard Bónus de Registo para Casino 30 Rodadas Grátis PLAOBS Bónus de Boas-Vindas para Casino 100% até 100€ PLAOBS Bónus de Registo para Desporto Aposta Grátis de 1€ Para Desporto PLAOBS

Explore agora em detalhe cada uma destas ofertas exclusivas Placard para casino.

Bónus de Registo para Casino: 30 Rodadas Grátis

Ao registar-se com o código promocional Placard PLAOBS e depositar pelo menos 5€, recebe 30 free spins para jogar nas slots da categoria “Spins Grátis”. Estas jogadas não têm rollover associado, o que significa que os ganhos são seus, sem requisitos extra.

Código Promocional : PLAOBS

: PLAOBS Rollover : Não tem

: Não tem Depósito Mínimo : 5€

: 5€ Contribuição dos Jogos : Slots na categoria “Spins Grátis” (25 disponíveis)

: Slots na categoria “Spins Grátis” (25 disponíveis) Validade: 3 dias

O Que Pensamos: Esta oferta é superior à maioria dos bónus de rodadas grátis em Portugal. Além disso, ainda possibilita jogar até 25 slots da categoria “Spins Grátis”. Por outras palavras, há muito a explorar!

Bónus de Boas-Vindas para Casino: 100% Até 100€

Após usar o código promocional Placard PLAOBS e receber as 30 free spins, ainda tem direito a um bónus de 100% até 100€ no seu primeiro depósito. Este valor extra pode ser usado em várias slots da categoria “Jogar Bónus”.

Código Promocional : OBSMAX

: OBSMAX Rollover : 30x

: 30x Depósito Mínimo : 5€

: 5€ Contribuição dos Jogos : Slots na categoria “Jogar Bónus” (94 disponíveis)

: Slots na categoria “Jogar Bónus” (94 disponíveis) Validade: 7 dias

O Que Pensamos: Apreciamos quando surgem novos bónus, e o Placard não desilude, com free spins sem rollover! A oferta de primeiro depósito também nos agrada, por ter um rollover acessível e validade de 7 dias. E já sabe, é só inserir o código promocional Placard no registo.

Bónus de Registo para Casino: Aposta Grátis de 1€ Para Desporto

Mesmo que escolha o bónus de casino, o código promocional Placard PLAOBS também abre as portas do desporto com uma aposta grátis de 1€. Pense como um pequeno incentivo adicional para explorar outra secção do site.

Rollover : Não tem

: Não tem Depósito Mínimo : 5€

: 5€ Odds Mínimas : 2.00

: 2.00 Tipos de Apostas : Simples ou Múltipla

: Simples ou Múltipla Validade: 3 dias

O Que Pensamos: Este pequeno bónus serve como incentivo para cruzar do casino para as apostas desportivas. Apesar de modesto, é algo raro no mercado. Por isso, é uma oportunidade que o Placard dá aos novos utilizadores que ainda estão a explorar o site.

Como Aplicar os Bónus de Desporto e Casino do Código Promocional Placard

Código promocional Placard de registo ativado? Já sabe que pode aplicar o bónus tanto em desporto (aposta grátis de 5€ + aposta sem risco até 20€ + 10 free spins) como no casino (30 free spins + 100% até 100€ + aposta grátis de 1€).

A seguir, mostramos dois exemplos práticos de como pode usar os bónus de forma real, desde a ativação até à ação do jogo em qualquer uma das secções.

Jogar com as 30 Rodadas Grátis no Casino

Com o código promocional Placard.pt PLAOBS, recebe então 30 rodadas grátis que podem ser usadas em slots da categoria “Spins Grátis”.

Entre os jogos compatíveis, destacam-se três títulos com a mecânica Cash Collect, bastante popular entre os jogadores portugueses: Lucky Gift, Azteca e Breaking Bad. Para escolher, comparamos as principais características de cada slot:

Slot Volatilidade Vitória Máxima Aposta Mínima Lucky Gift Cash Collect Média 4 níveis de Jackpot (Mini, Minor, Major, Grand) até 15.000€ 0,20€ Azteca Cash Collect Alta 4 níveis de Jackpot (Mini, Minor, Major, Grand) até 17.500€ 0,10€ Breaking Bad Cash Collect & Link Alta 4 níveis de Jackpot (Mini, Minor, Major, Grand) até 22.500€ 0,20€

Qual escolher?

Lucky Gift Cash Collect é uma slot de volatilidade média com um tema oriental e multiplicadores que podem chegar até 10x. É ideal para quem gosta de prémios regulares.

é uma slot de volatilidade média com um tema oriental e multiplicadores que podem chegar até 10x. É ideal para quem gosta de prémios regulares. Azteca Cash Collect oferece uma experiência mais intensa, com símbolos de ouro e mini jogos de bónus. É aconselhada a jogadores que procuram mais adrenalina.

oferece uma experiência mais intensa, com símbolos de ouro e mini jogos de bónus. É aconselhada a jogadores que procuram mais adrenalina. Breaking Bad Cash Collect & Link junta a mecânica Cash Collect com um sistema de bónus Link & Win. Com volatilidade muito alta, é a slot com maior potencial, mas também mais instável.

A escolha certa depende do seu estilo. Começámos com a Lucky Gift Cash Collect, uma opção acessível para tirar o melhor proveito das 30 rodadas grátis.

Mais tarde, ao fazer o primeiro depósito de 20€, desbloqueámos automaticamente o bónus de 100% até 100€. Este saldo ficou disponível para jogar nas slots da categoria “Jogar Bónus”. São 94 e estão bem sinalizadas com etiquetas próprias, facilitando a navegação.

Além disso, o Placard.pt oferece recursos úteis no casino: filtros por tipo de slot, tema ou fornecedor, função demo para testar jogos, e até um seletor de volatilidade com quatro níveis. Uma experiência pensada para quem quer jogar com clareza e controlo.

Sem dúvida que com o código promocional Placard.pt PLAOBS, a experiência no casino é simples, clara, com categorias bem identificadas e sem surpresas. Basicamente, é escolher qual a melhor slot para tentar a sorte!

Apostar com a Freebet de 5€ no Desporto

Após ativar o código promocional Placard PLAOBS e escolher o bónus de desporto, recebemos imediatamente uma freebet de 5€ no saldo promocional. Como estávamos curiosos para testar o sistema, decidimos aplicá-la num jogo do Mundial de Clubes FIFA 2025.

Usámos o motor de busca na barra lateral para encontrar o jogo PSG vs Atlético Madrid.

Aposta Simples – Mundial de Clubes FIFA 2055 – PSG vs Atlético Madrid

A página do evento apresentou estatísticas relevantes, histórico de confrontos e o mercado principal. Escolhemos a opção “Total de golos: +de 3.5” com odds de 2.15.

Aposta Simples – Total de Golos: +de 3.5 – PSG vs Atlético Madrid

No boletim de apostas, clicámos em “Usar Freebet” e confirmámos. O sistema é simples: a aposta é feita sem mexer no saldo real, e os ganhos potenciais aparecem automaticamente.

Se precisar de ajuda a escolher, o Placard.pt apresenta ainda vários recursos úteis:

Painel “ Destaques do Dia ”, com os jogos mais apostados

”, com os jogos mais apostados Estatísticas detalhadas por equipa e por mercado

por equipa e por mercado Opção de Cash Out disponível em muitos jogos (estando a usar apostas grátis, não está disponível)

disponível em muitos jogos (estando a usar apostas grátis, não está disponível) Live streaming incluído com saldo real na conta

No final, apostar com o código promocional Placard.pt PLAOBS é uma aposta segura, permitindo testar a plataforma e explorar funcionalidades que normalmente só estão disponíveis após o primeiro depósito.

Qual é o Melhor Bónus do Código Promocional Placard?

Quando usa o código promocional Placard PLAOBS, tem acesso a dois tipos de bónus: casino (três ofertas distintas) e desporto (três ofertas distintas). As tabelas abaixo ajudam a perceber qual o melhor consoante o seu perfil e objetivos.

Bónus de Desporto

Bónus Vantagens Desvantagens Recomendado para Aposta Grátis de 5€ Sem rollover; fácil de usar Valor inferior às outras ofertas Iniciantes em apostas Aposta Sem Risco até 20€ Reembolso total em caso de perda Requer aposta com saldo real Apostadores com mais confiança 10 Free Spins no Casino Bónus extra no pacote desportivo Valor simbólico Jogadores híbridos (desporto/casino)

A aposta sem risco até 20€ é a mais valiosa destas opções, mas também a que exige mais iniciativa (depósito e aposta real). Já a freebet de 5€ é a mais fácil de ativar e usar, ideal para iniciantes.

Bónus de Casino

Bónus Vantagens Desvantagens Recomendado para Aposta Grátis de 5€ Sem rollover; fácil de usar Valor inferior às outras ofertas Iniciantes em apostas Aposta Sem Risco até 20€ Reembolso total em caso de perda Requer aposta com saldo real Apostadores com mais confiança 10 Free Spins no Casino Bónus extra no pacote desportivo Valor simbólico Jogadores híbridos (desporto/casino)

O melhor bónus de casino é, sem dúvida, o das 30 rodadas grátis, pela ausência de rollover e pela facilidade de utilização. O bónus de 100€ tem mais valor, mas exige compromisso para cumprir os requisitos.

FAQs - Perguntas Frequentes

Qual é o código promocional Placard para ativar os bónus?

Use o código promocional Placard PLAOBS no registo para ativar um dos bónus de boas-vindas para desporto ou casino.

Como usar o código promocional Placard no registo?

Durante o processo de registo no Placard.pt, insira o código promocional Placard no registo no segundo passo do formulário, no campo indicado. Só é válido para novos utilizadores residentes em Portugal.

Posso usar o código Placard PLAOBS em casino e apostas ao mesmo tempo?

Ao usar o código promocional Placard, tem de escolher entre o bónus de casino online ou o bónus de apostas desportivas. Apenas uma oferta pode ser ativada por conta.

O que inclui o bónus de casino com o código promocional Placard?

O bónus de casino online inclui 30 rodadas grátis, 100% até 100€ no primeiro depósito e 1€ grátis para apostas desportivas. Está disponível para quem usar o código Placard PLAOBS.

Quais são os bónus desportivos com o código promocional Placard?

Ao usar o código bónus Placard, pode receber 5€ grátis, uma aposta sem risco até 20€ e 10 free spins para slots. São ofertas válidas apenas para novos jogadores.

É necessário dois códigos promocionais Placard para ativar as ofertas de desporto e casino?

Não. Deve apenas usar o código PLAOBS e escolher uma das ofertas disponíveis, ou para desporto, ou para casino.