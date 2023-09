Os arguidos no caso 'Cashball' foram todos absolvidos, adianta a CNN Portugal.

O caso remonta a abordagens feitas por empresários a árbitros de andebol e a um defesa central do Chaves para "beneficiar o Sporting". O clube foi ilibado e tornou-se assistente no processo.

Três arguidos, incluindo o denunciante do caso, eram acusados de corrupção ativa. Trata-se dos empresários João Gonçalves e Paulo Silva e do ex-funcionário do Sporting Gonçalo Rodrigues.