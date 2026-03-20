O FC Porto reagiu ao comunicado do Benfica a propósito do «caso dos e-mails», acusando o rival de estar a antecipar o início do debate instrutório do processo que arranca na próxima segunda-feira. O clube do Dragão também refere o facto do rival ter omitido que o tribunal deu como provado que os e-mails eram «genuínos».

O Benfica tinha avançado com um pedido de esclarecimentos ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sobre «medidas, ilações e consequências desportivas» da decisão judicial que condena o FC Porto no caso dos «e-mails».

O FC Porto, por seu lado, manifesta estranheza quanto ao momento escolhido pelo Benfica para pedir explicações.

«O momento escolhido para a publicação do referido comunicado não pode deixar de merecer registo, atendendo a que, na próxima segunda-feira, terá início o debate instrutório no processo n.º 5340/17.7T9LSB, que corre termos no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa. Neste processo, o Benfica encontra-se acusado pelo Ministério Público da prática de crimes de corrupção ativa e fraude fiscal, associados à implementação de um esquema de manipulação de resultados desportivos - investigação que teve origem, precisamente, na divulgação dos e-mails em causa», escreve o FC Porto.

O clube do Dragão refere ainda que o comunicado do Benfica omite um pormenor importante. «Importa igualmente salientar algo que o comunicado do Sport Lisboa e Benfica omite convenientemente: a decisão judicial a que o clube faz referência. O tribunal deu expressamente como provado que os e-mails e o seu conteúdo eram inteiramente genuínos, não obstante ter considerado que a sua divulgação não era permitida», lê-se também no comunicado do FC Porto.

O comunicado do FC Porto na íntegra:

«Na sequência do comunicado hoje divulgado pelo Sport Lisboa e Benfica, no qual aquele clube solicita a intervenção do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol relativamente ao denominado “Caso dos e-mails”, o Futebol Clube do Porto considera oportuno esclarecer o seguinte:



O momento escolhido para a publicação do referido comunicado não pode deixar de merecer registo, atendendo a que, na próxima segunda-feira, terá início o debate instrutório no processo n.º 5340/17.7T9LSB, que corre termos no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa. Neste processo, o Sport Lisboa e Benfica encontra-se acusado pelo Ministério Público da prática de crimes de corrupção ativa e fraude fiscal, associados à implementação de um esquema de manipulação de resultados desportivos - investigação que teve origem, precisamente, na divulgação dos e-mails em causa.



Importa igualmente salientar algo que o comunicado do Sport Lisboa e Benfica omite convenientemente: a decisão judicial a que o clube faz referência. O tribunal deu expressamente como provado que os e-mails e o seu conteúdo eram inteiramente genuínos, não obstante ter considerado que a sua divulgação não era permitida.



No quadro do contexto atual, em que existem preocupações sérias relacionadas com o reagendamento de partidas que permanecem por esclarecer, causa estranheza que o Sport Lisboa e Benfica opte por tentar recentrar a atenção mediática num processo em que o próprio clube é implicado em matérias de corrupção desportiva.



O teor do comunicado hoje divulgado, apesar de tudo, não surpreende. Reflete uma postura que se vem traduzindo numa ausência de ideias que contribuam verdadeiramente para um debate sério e necessário sobre o futuro do futebol português.»