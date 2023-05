A leitura do acórdão do julgamento do processo de divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal que estava prevista para sexta-feira, foi adiada para 12 de junho, confirmou fonte judicial à agência Lusa.

A leitura do acórdão, inicialmente prevista para 27 de março e remarcada para 12 de maio, é assim reagendada pela segunda vez.

Na altura, o coletivo de juízes iniciou a sessão dando conta do agravamento dos crimes de violação de correspondência ou telecomunicações, bem como dos crimes de ofensa a pessoa coletiva dos arguidos Francisco J. Marques e Diogo Faria.

Os arguidos entenderam que não havia nada para requerer, o que levou a que a leitura do acórdão fosse reagendada para a próxima sexta-feira, data que agora voltou a ser alterada.