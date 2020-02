O Maisfutebol sabe que o treinador dos sub-23 do Leixões, Bruno China, foi alvo de um processo disciplinar de 15 dias, depois de se ter recusado a utilizar o tunisino Abderrahmen Kar no jogo contra o Benfica.

Segundo soubemos, o presidente da SAD do Leixões, Paulo Lopo, abordou o treinador antes do jogo diante dos encarnados da Liga Revelação, para este utilizar um jogador que o técnico entendeu não ter condições para jogar de início.



Perante esta intromissão do dirigente, o nosso jornal sabe que o treinador se opôs com firmeza, afirmando ser ele o responsável pela escolha dos jogadores que entrariam em campo.

O Maisfutebol contactou diretamente a SAD do Leixões para tentar clarificar a situação. «É uma notícia que corre, não há qualquer confirmação da SAD, nem qualquer desmentido», limitou-se a apontar a fonte oficial dos matosinhenses.



Abderrahmen Kar é um defesa tunisino de 22 anos, contratado pelo Leixões ao Varzim B em janeiro deste ano.



Bruno China, o treinador, é um nome histórico no Leixões Sport Club. Fez toda a sua formação no emblema e representou-o de 1992/1993 a 2009/2010, quando saiu para o Maiorca. Em 2015/2016 voltou ao Leixões e terminou aí a sua carreira, tornando-se depois treinador do emblema matosinhense.