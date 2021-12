Da saída em lágrimas de Messi para o PSG ao regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United. Do susto de Eriksen e da retirada forçada de Aguero ao lado mais negro do desporto como os insultos racistas ao trio de jogadores ingleses após a final do Euro 2020 e a criação de uma Superliga.

O Maisfutebol escolheu uma dezena de casos que abalaram o futebol em 2021 conforme pode ver na galeria associada.