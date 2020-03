No mesmo documento onde disponibilizou o número de mortes por Covid-19 em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) apresentou uma caracterização demográfica dos casos confirmados por concelho: Lisboa surge no primeiro lugar, seguida de Porto e Maia.



O conselho de Lisboa tem 175 casos confirmados, mais 49 que o Porto. Por sua vez, a Maia, que pertence ao Distrito do Porto e conta com cerca de 40 mil habitantes, conta com 104 casos confirmados.



Seguem-se três concelhos da região Norte: Vila Nova de Gaia (68 casos), Valongo (65 casos) e Gondomar (56 casos).



No balanço feito esta terça-feira pela DGS foram contabilizados 2362 casos de infeção pelo novo coronavírus e 33 mortos.