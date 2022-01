Há mais 26.419 pessoas infetadas com Covid-19 em Portugal e as últimas 24 horas registaram mais 22 mortes, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde.

Nas enfermarias há, agora, mais 61 pessoas, enquanto o número em UCI baixou de 153 para 150.

Os casos ativos são 273 961.