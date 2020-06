Pelo segundo dia consecutivo, Espanha não registou mortes associadas à covid-19, de acordo com o balanço desta terça-feira das autoridades de saúde, que indicaram a existência de 137 novos casos.

No total, entre óbitos, casos ativos e recuperados, já 239.932 pessoas foram infetadas com a doença no país, mantendo-se os 27.127 óbitos.

Na última semana, mais 243 pessoas deram entrada em hospitais, num total de 123.974 desde que a covid-19 foi identificada em território espanhol.

Os serviços sanitários de Espanha recebem a cada dia os números notificados pelas 17 comunidades autónomas do país que também fazem acertos em relação aos comunicados nos dias anteriores, o que tem levado a discrepâncias nos totais apresentados. Daí o aviso dos serviços sanitários espanhóis: «a validação individual dos casos está em curso, pelo que pode haver discrepâncias em relação à notificação agregada dos dias anteriores».

Espanha vai prolongar, mais duas semanas, de 7 a 20 de junho, o estado de emergência que vigora desde 15 de março. A proposta deve ser aprovada esta quarta-feira pelo parlamento, após o Governo minoritário ter garantido os apoios suficientes de outros partidos.