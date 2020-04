Os concelhos de Lisboa e do Porto ultrapassaram a marca dos mil casos de infetados pela covid-19, com 1020 e 1017, respetivamente, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), publicados esta sexta-feira.

O município da capital é, pelo segundo dia consecutivo, o que tem mais casos registados nos dados da DGS, correspondentes «a 82 por cento dos casos confirmados» do total de notificações clínicas no sistema SINAVE.

Lisboa regista mais 24 casos em relação ao dia anterior e o Porto 29.

No terceiro lugar da hierarquia continua o concelho de Vila Nova de Gaia, com 972 casos, mais 16 do que os registos de quinta-feira.

Na lista dos dez concelhos com mais casos, Gondomar ultrapassou Braga em relação ao dia anterior. Matosinhos é o quarto concelho com mais infetados nos dados da DGS, agora 845, mais 21 que na quinta-feira, seguido de Braga (798, mais 23), Gondomar (797, mais 20), Maia (714, mais 28), Valongo (562, mais dez), Ovar (498, mais 11) e Sintra (463, mais 26).

Os dados são relativos até às 11 horas desta quinta-feira (10 horas no arquipélago dos Açores).

Em Portugal, esta sexta-feira, a DGS anunciou mais 28 mortes, elevando para 657 o número total de vítimas. Casos são agora 19.022, mais 181 que no dia anterior.