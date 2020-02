[artigo em atualização]



Todos os olhares procuram o Estádio do Dragão e o clássico de sábado à noite, mas há mais para ver na 20ª jornada da Liga. A começar já na sexta-feira à noite, com um duelo nortenho entre o Paços de Ferreira e o Boavista.



No sábado, o futebol começa às 15h30 com duas partidas e uma delas é um bom dérbi minhoto: Famalicão-Vitória. No Jamor, o Belenenses de Petit recebe o Santa Clara. Pelas 18 horas, mais um dérbi minhoto: Sp. Braga-Gil Vicente.



Às 20h30, o jogo grande da ronda, o jogo grande do futebol nacional. FC Porto-Benfica.



A ronda acaba com mais quatro jogos no domingo.



Sexta-feira, 7 de fevereiro



Paços de Ferreira-Boavista

Sport TV 1, 20h30



Duas vitórias consecutivas afastaram o Boavista da zona perigosa da classificação, mas na Mata Real a tarefa nunca é simples. Ainda por cima, o Paços de Ferreira está apenas dois pontos acima da linha de água e vem de uma derrota em Ponta Delgada. Um jogo rijinho, para duros, por certo.



Indisponíveis Paços Ferreira : Baixinho (castigado); Bruno Santos (lesionado)

Indisponíveis Boavista : Heriberto (castigado); Alberto Bueno (em dúvida)



PAÇOS DE FERREIRA: onze provável







BOAVISTA: onze provável







Sábado, 8 de fevereiro



Famalicão-Vitória de Guimarães

Sport TV 1, 15h30



A prova de qualidade dada na Luz, mais uma, mostra que a revelação-Famalicão está para durar na vida do futebol nacional. O Vitória é mais um teste de exigente nível, apesar das semanas atribuladas que tem vivido Guimarães com o seu clube. Os homens de Ivo Vieira estão sete pontos atrás do Famalicão e têm de vencer para persistirem na luta pela UEFA.



Indisponíveis Famalicão : -

Indisponíveis V. Guimarães : Jhonatan, Ola John, Wakaso e Joseph (lesionados)



FAMALICÃO: onze provável







VITÓRIA DE GUIMARÃES: onze provável







Belenenses SAD-Santa Clara

Sport TV 3, 15h30



A derrota na Luz mostrou um Belenenses corajoso e com qualidade, mas manteve os lisboetas muito perto da zona de descida, quatro pontos acima. O Santa Clara venceu o Paços de Ferreira na jornada anterior, parece ter reabilitado o goleador Guilherme Schettine, mas só tem 23 pontos. Está ainda desconfortável na classificação.



Indisponíveis Belenenses SAD : Tiago Esgaio (castigado); Koffi, Calila, Kau e Tomás Ribeiro (lesionado)

Indisponíveis Santa Clara : -



BELENENSES: onze provável







SANTA CLARA: onze provável







Sp. Braga-Gil Vicente

Sport TV 1, 18h00



São sete jogos e sete vitórias dos Guerreiros do Minho com Rúben Amorim. O Gil é o próximo oponente, na jornada anterior à visita à Luz do Sp. Braga. A dinâmica da equipa da casa parece, nos dias atuais, demasiado forte para os gilistas.



Indisponíveis Sp. Braga : Fransérgio e Galeno (castigados); Eduardo, Tormena, Raúl Silva e João Novais (lesionados)

Indisponíveis Gil Vicente : Ygor Nogueira e Rúben Ribeiro (lesionados)



SP. BRAGA: onze provável







GIL VICENTE: onze provável







FC Porto-Benfica

Sport TV 1, 20h30



Sete pontos separam os rivais de sempre. Contas simples para o FC Porto, mais complexas para o Benfica. Tudo o que não seja ganhar, será sempre mau para a equipa de Sérgio Conceição; do lado do Benfica, dois resultados parecem simpáticos e positivos, o empate e a vitória. Nota para a ausência de Gabriel, por lesão, nas águias e para as dúvidas em redor de Pepe e Danilo no FC Porto.



Indisponíveis FC Porto : Pepe, Danilo e Aboubakar (lesionados)

Indisponíveis Benfica : Jardel e Gabriel (lesionados)



FC PORTO: onze provável







BENFICA: onze provável







Domingo, 9 de fevereiro



Moreirense-Vitória de Setúbal

Sport TV 1, 15 horas



Os cónegos não podiam entrar mais motivados, pois vêm de uma goleada histórica em Barcelos: 5-1 aplicados ao Gil Vicente. O Vitória também atravessa uma fase positiva, interrompida com a derrota frente ao FC Porto. Duas equipas relativamente tranquilas, olhos nos olhos.



Indisponíveis Moreirense : Ibrahima e Luther Singh (lesionados)

Indisponíveis V. Setúbal : Carlinhos (castigado); Alex Freitas, Antonucci e Berto (lesionados)



MOREIRENSE: onze provável







V. SETÚBAL: onze provável







Tondela-Marítimo

Sport TV 3, 15 horas



Os beirões voltam a tentar ganhar em casa, coisa que não tem sido fácil esta época. Só o Sporting perdeu em Tondela. O visitante insular parecia estar a entrar nos eixos com José Gomes, mas perdeu os últimos dois jogos e voltou a aproximar-se da zona perigosa.



Indisponíveis Tondela : Moufi (castigado); Yohan Tavares e Filipe Ferreira (lesionados)

Indisponíveis Marítimo : Zainadine (castigado); Vukovic (lesionado)



TONDELA: onze provável







MARÍTIMO: onze provável







Sporting-Portimonense

Sport TV 1, 17h30



Seis jogos, quatro derrotas e duas vitórias em 2020 para os leões. E vem aí o segundo jogo sem Bruno Fernandes, transferido para o Manchester United. Pela frente apanhará um aflitíssimo Portimonense, já sem o treinador António Folha e sem vitórias desde o dia 30 de novembro. Há mais de dois meses, portanto.



Indisponíveis Sporting : Luiz Phellype (lesionado)

Indisponíveis Portimonense : Lucas Fernandes (lesionado)



SPORTING: onze provável







PORTIMONENSE: onze provável







Desp. Aves-Rio Ave

Sport TV 1, 20h00



Três vitórias nos últimos sete jogos devolveram o Desportivo das Aves à luta pela manutenção. Quem diria? A equipa de Nuno Manta está apenas a quatro pontos do Paços de Ferreira, o primeiro acima da linha de água, e em condições de lutar pela sobrevivência. Esta semana terá do outro lado uma das melhores equipas do campeonato. O Rio Ave vem de três vitórias e um empate.



Indisponíveis Aves : Simunec, Estrela e Rúben Oliveira (lesionados)

Indisponíveis Rio Ave : Jambor (lesionado)