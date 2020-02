Arranca na noite desta sexta-feira a jornada 21 da Liga. No Estádio do Bonfim, o Vitória sadino recebe o Gil Vicente a partir das 20h30, mas os jogos de maior atenção mediática estão reservados para sábado e domingo.

No sábado há um interessante Benfica-Sp. Braga (18 horas) e um duro teste ao Sporting em Vila do Conde (20h30), e no domingo o FC Porto visita a Cidade-Berço, casa do Vitória (17h30).

Siga todos os jogos AO MINUTO no Maisfutebol.

Sexta-feira, 14 de fevereiro:

V. Setúbal-Gil Vicente

20h30, Sport TV 1

O conforto matemático do meio da tabela sugere um jogo descomplexado no Bonfim. Os sadinos melhoraram muito com a entrada de Julio Velázquez, os gilistas são uma equipa sabedora de todos os momentos do jogo com Vítor Oliveira. O Vitória tem mais três pontos do que os minhotos.

Indisponíveis V. Setúbal: Alex Freitas e Mirko Antonucci (lesionados)

Indisponíveis Gil Vicente: Fernando Fonseca (castigado); Rodrigão, Rúben Ribeiro e Naidji (lesionados)



V. SETÚBAL: onze provável





GIL VICENTE: onze provável







Sábado, 15 de fevereiro



Portimonense-Moreirense

15h30, Sport TV 1

Poucos esperariam um campeonato tão pobre por parte dos algarvios. Duas vitórias em 20 jornadas, com um plantel em teoria tão bom é, de facto, muito mau. Paulo Sérgio estreia-se no comando técnico com a equipa em penúltimo e a oito pontos dos cónegos. A equipa de Ricardo Soares vem de duas jornadas a pontuar: vitória em Barcelos e empate contra o V. Setúbal.

Indisponíveis Portimonense: Nishimura (lesionado)

Indisponíveis Moreirense: Camará e Luther Singh (lesionados)



PORTIMONENSE: onze provável





MOREIRENSE: onze provável







Santa Clara-Tondela

15h30. Sport TV 2

Três vitórias consecutivas afastaram os açorianos das zonas depressivas da classificação. A equipa de João Henriques tem agora 26 pontos, mais dois do que os beirões, verdadeiros especialistas a jogarem fora de casa.

Indisponíveis Santa Clara: -

Indisponíveis Tondela: Yohan Tavares, Filipe Ferreira, Murillo e Strkalj (lesionados)



SANTA CLARA: onze provável





TONDELA: onze provável







Benfica-Sp. Braga

18h00, BTV

A derrota no Dragão roubou o conforto pontual e emocional às águias no campeonato. O jogo em Famalicão não ajudou em nada à reabilitação. Do outro lado vai estar um Sp. Braga que tem estado a um nível altíssimo desde a chegada de Rúben Amorim, apesar do empate na última jornada. Os minhotos costumam dar-se muito mal na Luz, mas as equipas estão num momento de forma que indicia equilíbrio.

Indisponíveis Benfica: André Almeida, Jardel e Gabriel (lesionados)

Indisponíveis Sp. Braga: Bruno Viana (castigado); Eduardo e Tormena (lesionados)



BENFICA: onze provável





SP. BRAGA: onze provável







Rio Ave-Sporting

20h30, Sport TV 1

O ciclo de cinco jogos recentes dos vilacondenses é prometedor, com quatro vitórias e um empate. Motivação-extra: alcançar o Sporting na tabela classificativa. Os leões estão a ter um 2020 muito duro, mas pelo menos venceram o aflito Portimonense na passada semana. Teste de exigência muito alta para os homens de Silas.

Indisponíveis Rio Ave : Gelson Dala (emprestado pelos leões); Tarantini (castigado); Nadjack e Jambor (lesionados)

Indisponíveis Sporting : Vietto (castigado); Acuña, Mathieu, Renan e Luiz Phellype (lesionados)



RIO AVE: onze provável







SPORTING: onze provável





Domingo, 16 de fevereiro

Boavista-Belenenses

15h00, Sport TV 1

Daniel Ramos começou mal na sucessão a Lito Vidigal, mas a equipa reencontrou o seu equilíbrio e está com três vitórias consecutivas. No Bessa tem uma oportunidade ótima para saltar já a barreira dos 30 pontos. Com Petit, o Belenenses SAD parece ter melhorado na qualidade de jogo, mas os resultados ainda não pobres: uma vitória e três derrotas.

Indisponíveis Boavista: Gustavo Sauer (castigado); Alberto Bueno (lesionado)

Indisponíveis Belenenses: Calila, Kau, Nuno Coelho, Tomás Ribeiro e Paco Varela (lesionados)



BOAVISTA: onze provável







BELENENSES: onze provável





Marítimo-Paços de Ferreira

15h00, Sport TV

Cinco pontos separam insulares e nortenhos (21 – 16) e nenhum está muito à vontade na classificação. José Gomes começou bem no Marítimo, mas nos últimos cinco jogos só tem três pontos para amostra. O Paços está numa fase pior: dois pontos nos últimos cinco jogos e três derrotas seguidas. Jogo vital para consolidar a capacidade de sobrevivência.

Indisponíveis Marítimo: Vukovic e Grolli (lesionados)

Indisponíveis Paços Ferreira: Bruno Santos (lesionado)



MARÍTIMO: onze provável







PAÇOS: onze provável





V. Guimarães-FC Porto

17h30, Sport TV

Clássico do futebol nortenho, equipas moralizadas por resultados recentes. O Vitória calou a contestação a Ivo Vieira com uma goleada das antigas em Famalicão (0-7), o FC Porto calou a superioridade de um aparente intocável Benfica com o 3-2 no Estádio do Dragão. Na época passada o jogo na Cidade-Berço acabou empatado a zero bolas.

Indisponíveis V. Guimarães: Jhonatan, Wakaso e Joseph (lesionados)

Indisponíveis FC Porto: Soares (castigado); Pepe e Danilo (lesionados)



VITÓRIA: onze provável







FC PORTO: onze provável





Famalicão-Desp. Aves

20h00, Sport TV 1

Quem viu o Famalicão a jogar contra o Benfica na Taça de Portugal terá dificuldade em acreditar que os minhotos estão há quatro jogos sem vitórias no campeonato. A receção ao último é uma excelente oportunidade para João Pedro Sousa voltar a celebrar. Ironia das ironias: nas últimas cinco jornadas o Aves fez seis pontos e o Famalicão apenas cinco.

Indisponíveis Famalicão: -