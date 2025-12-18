As condições de rega do relvado do Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ditaram uma multa de 1122 euros ao Moreirense, fruto do sucedido ao intervalo no jogo com o Benfica, em que várias dezenas de adeptos – maioritariamente dos encarnados – na bancada Nascente foram atingidos por água da referida rega.

No mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado na tarde desta quinta-feira, a infração é enquadrada na inobservância de outros deveres. «Durante o período de rega ao relvado, durante o intervalo, adeptos situados por toda a bancada central nascente, nos lugares mais próximos do terreno de jogo, foram atingidos por água da referida rega, uma vez que esta se encontrava mal calibrada», pode ler-se, no mapa de castigos.

A situação foi até gravada em vídeo por espetadores que assistiram ao jogo, que terminou com vitória do Benfica, por 4-0, no domingo.

Além dessa multa, o Moreirense foi punido em mais 700 euros por «incumprimento de dever de garantir a observância de todas as regras e condições de acesso e de permanência de espetadores no recinto desportivo, em virtude de não ter sido impedida a entrada de engenhos pirotécnicos».

Já o Benfica foi multado em 1910 euros pela deflagração dos engenhos pirotécnicos levados por adeptos para o estádio, na bancada topo Norte. «Os militares colocados naquela área identificaram o autor da deflagração, conotado com a massa adepta do Benfica, à saída dos adeptos após o término da partida», lê-se, no mapa de castigos, tendo sido levantado o auto de contraordenação.