VÍDEO: banho aos adeptos dita multa ao Moreirense no jogo com o Benfica
Má calibração da rega custa 1122 euros aos minhotos
As condições de rega do relvado do Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ditaram uma multa de 1122 euros ao Moreirense, fruto do sucedido ao intervalo no jogo com o Benfica, em que várias dezenas de adeptos – maioritariamente dos encarnados – na bancada Nascente foram atingidos por água da referida rega.
No mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado na tarde desta quinta-feira, a infração é enquadrada na inobservância de outros deveres. «Durante o período de rega ao relvado, durante o intervalo, adeptos situados por toda a bancada central nascente, nos lugares mais próximos do terreno de jogo, foram atingidos por água da referida rega, uma vez que esta se encontrava mal calibrada», pode ler-se, no mapa de castigos.
A situação foi até gravada em vídeo por espetadores que assistiram ao jogo, que terminou com vitória do Benfica, por 4-0, no domingo.
Além dessa multa, o Moreirense foi punido em mais 700 euros por «incumprimento de dever de garantir a observância de todas as regras e condições de acesso e de permanência de espetadores no recinto desportivo, em virtude de não ter sido impedida a entrada de engenhos pirotécnicos».
Já o Benfica foi multado em 1910 euros pela deflagração dos engenhos pirotécnicos levados por adeptos para o estádio, na bancada topo Norte. «Os militares colocados naquela área identificaram o autor da deflagração, conotado com a massa adepta do Benfica, à saída dos adeptos após o término da partida», lê-se, no mapa de castigos, tendo sido levantado o auto de contraordenação.