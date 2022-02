O diretor-desportivo do Arouca, Joel Pinho, foi castigado com 12 dias de suspensão e multado em 612 euros na sequência da sua expulsão e da confrontação que se gerou junto ao banco de suplentes do Marítimo, no jogo da passada segunda-feira, que encerrou a jornada 22 da I Liga.

Na receção aos insulares, Joel Pinho foi expulso já perto do intervalo e, tal como foi possível ver na sua saída, quer no estádio, quer pelas imagens televisivas, houve uma troca de palavras acesa do dirigente, com elementos da equipa visitante.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado na quinta-feira, Joel Pinho «entrou na área técnica da equipa adversária em forma de confrontação, dizendo: “aqui ninguém me chama nomes”».

Ainda segundo o documento, e «conforme descrito no relatório do árbitro», Joel Pinho disse a este: «vê mas é a m**** que fizeste car****». «Depois voltou a ir à área técnica adversária dizendo: “aqui ninguém manda em mim”, sendo que foi necessário aguardar a sua retirada da zona envolvente para poder reiniciar o jogo», refere o mapa de castigos.