O treinador do Benfica, Bruno Lage, foi multado em 510 euros por causa da braçadeira, no jogo ante o Estoril, no passado sábado, da 32.ª jornada da Liga portuguesa.

Em causa está uma infração inserida na «inobservância de outros deveres». O treinador principal do Benfica não utilizou qualquer braçadeira identificativa em zona visível, durante todo o jogo, tendo o delegado da Liga solicitado ao delegado ao jogo da equipa visitante, várias vezes para que a mesma fosse colocada», é referido, no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, publicado esta quinta-feira.

Já o adjunto do Benfica, Ricardo Rocha, foi suspenso por dez dias e multado em 640 euros, por «protestos contra a equipa de arbitragem», associados ao tempo de compensação dado no jogo, que o Benfica venceu por 2-1. «Utilizou gestos e linguagem ofensiva perante a equipa de arbitragem, tendo levantado os braços dizendo: “Oito minutos? É uma vergonha!”, é referido, no mapa de castigos.

Além disso, a SAD do Benfica foi multada num total de 5 888 euros, 4 460 deles por «comportamento incorreto do público», associado à utilização de engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos dos encarnados. Os restantes 1 428 euros foram por «atraso no reinício do jogo» da equipa do Benfica, de três minutos.

O Estoril também foi multado devido à pirotecnia que entrou no estádio, com os adeptos do Benfica, em 1 400 euros. O treinador Ian Cathro também foi punido, em 280 euros. Tal como Lage, por não ter utilizado «qualquer braçadeira identificativa em zona visível, durante a segunda parte».