Mário Branco, diretor-geral do Benfica, foi suspenso 30 dias e multado em 10.200 euros por «lesão de honra e da reputação e denúncia caluniosa» na sequência do jogo com o Arouca, que os encarnados venceram por 2-1,

«No final do jogo, na presença do delegado da Liga e com a anuência da equipa de arbitragem, o senhor Simão Sabrosa e o senhor Mário Branco estiveram no balneário da equipa de arbitragem e este último proferiu as seguintes palavras: "Vim aqui por uma questão de respeito, mas isto que se passou aqui foi uma vergonha! Se vocês querem que nós empatemos digam logo. Eu vou começar a expor o passado"», registaram o árbitro e o delegado nos respetivos relatórios.

Além de Mário Branco, os adjuntos de José Mourinho (que cumpriu castigo) foram também multados: João Tralhão e Pedro Machado (640 euros cada) por não terem comparecido na zona de entrevistas rápidas. Também por isso e por também nenhum jogador ter comparecido na flash, a SAD encarnada foi igualmente multada em 7.650 euros.

Paralelamente a isso, o Benfica foi ainda multado em 10.200 euros pelo arremesso de uma cadeira por parte de um adepto para o relvado durante a comemoração do segundo golos dos encarnados.