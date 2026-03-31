A SAD do Benfica perdeu o recurso da decisão inicialmente proferida pelo Conselho de Disciplina da FPF, que condenou os encarnados ao pagamento de 10.200 euros devido a incidente ocorridos no clássico com o FC Porto para a Liga no Estádio da Luz.

Recorde-se que esta multa em concreto dizia respeito ao arremesso de objetos na direção do banco do FC Porto (o técnico de equipamentos dos dragões foi atingido).

O Benfica interpôs um recurso hierarquico impróprio para o Pleno do CD, que julgou a ação improcedente, confirmando assim a multa aplicada em primeira instância.