O Conselho de Disciplina da FPF anulou uma multa de 640 euros que tinha aplicado ao Benfica na sequência do jogo da 34.ª jornada com o Paços de Ferreira.

De acordo com o mapa de castigos divulgado na terça-feira, uma criança com idade entre os oito e os dez anos entrou no terreno do jogo, tendo-se dirigido ao banco do Benfica, onde lhe foi oferecida, pelo staff técnico das águias, uma camisola.

Ainda na descrição do sucedido, foi referido que o adepto não tinha, antes de receber a camisola, qualquer adereço que o identificava como adepto de Paços ou Benfica e que o mesmo foi retirado pelos assistentes de recinto desportivo (ARD) sem ser identificado, razões que poderão estar na base da anulação da multa confirmada nesta quarta-feira.