Rui Sousa, fisioterapeuta do Famalicão, foi suspenso 22 dias e multado em 1.530 euros por palavras insultuosas dirgidas ao árbitro Luís Godinho aos 43 minutos do jogo com o Benfica.

O elemento do staff da equipa minhota recebeu ordem de expulsão e o motivo é explicado no mala de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina esta terça-feira. «Isto é o peso da camisola. Ele tem de sair, oh burro», pode ler-se no relatório do árbitro, que é citado no documento.

Rui Sousa não poderá sentar-se no banco nos próximos dois jogos do Famalicão, diante do Belenenses e do Rio Ave, a 28 de setembro e 4 de outubro, respetivamente.