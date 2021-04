Sete jogadores vão falhar a jornada 30 da Liga devido a castigo, segundo o mapa de castigos divulgado esta tarde pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Julian Weigl e Otamendi são baixas para a deslocação do Benfica ao terreno do Tondela, depois de terem visto o nono amarelo no campeonato no triunfo frente ao Santa Clara.

Situação idêntica enfrenta Jorge Fernandes, que é ausência confirmada para a receção do Vitória de Guimarães ao Moreirense.

Pepe também é baixa no FC Porto para o jogo com o Famalicão, uma vez que viu o quinto amarelo no duelo em Moreira de Cónegos, que os dragões empataram.

No Farense, Jonathan Lucca, suspenso pelo quinto cartão amarelo, não é opção para o duelo com o Gil Vicente, enquanto que Fali Candé e Willyan, dupla do Portimonense, são baixas para o Rio Ave pela mesma razão.