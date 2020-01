O FC Porto vai pagar 2.550 euros por um cântico do speaker do clube no decorrer do jogo contra o Sporting de Braga, com recurso à aparelhagem sonora do estádio.

«Ao minuto 14 da 2.ª parte, o speaker do estádio, com o jogo a decorrer, utilizou a aparelhagem sonora do estádio para entoar o seguinte cântico de incentivo: La, La, La, La, La, Porto Allez», pode ler-se no Relatório do Delegado da Liga, transcrito no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

No documento, é ainda possível perceber que o Boavista terá de pagar 2.805 euros por um atraso de oito minutos do treinador Daniel Ramos na chegada à zona da flash interview, após o jogo com o Rio Ave, em Vila do Conde.