Jean Irmer (Marítmo), Fábio Pacheco (Moreirense) e Chidozie e Cristian Castro (ambos do Boavista), vão falhar a 15.ª jornada da I Liga portuguesa do futebol, por estar a cumprir um jogo de suspensão.

Irmer viu, ante o Gil Vicente, o quinto cartão amarelo e é ausência para a receção do Marítimo ao Paços de Ferreira, no jogo inaugural da jornada, no domingo (15h00).

Já Fábio Pacheco, que também viu o quinto amarelo, no embate ante o Nacional, é baixa de vulto no meio-campo do Moreirense para a receção ao Portimonense, agendada para as 17h30 de domingo.

Pior está o Boavista, privado de dois centrais por castigo, para a receção ao Sporting, com data pendente (25 ou 26 de janeiro), mediante a participação leonina na «final four» da Taça da Liga. Ambos foram expulsos em Tondela e cumprem um jogo de castigo.