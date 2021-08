O presidente do Arouca foi suspenso 22 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Na base do castigo estiveram críticas dirigidas ao árbitro do jogo Hugo Silva já na reta final do jogo com o Estoril. «Utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva e grosseira, afirmando (...) 'És uma vergonha, não apitas mais em Arouca», pode ler-se no mapa de deliberações do CD, que reproduz parcialmente o relatório do árbitro.

Carlos Pinho foi ainda multado em 1.530 euros.

O Conselho de Disciplina instaurou ainda um processo disciplinar ao emblema arouquense.