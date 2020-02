O encontro entre o FC Porto e o Santa Clara, da fase de grupos da Taça da Liga, disputado a 25 de setembro último, valeu um total de 2.326 euros em multas aos dois clubes, grande parte do lado dos azuis e brancos. As decisões foram anunciadas esta terça-feira, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF).

Um falta do defesa do Santa Clara, Fábio Cardoso, sobre o médio do FC Porto, Romário Baró, que saiu lesionado, originou alguma tensão após o apito final. Esta estendeu-se desde o momento em que Fábio Cardoso ofereceu a camisola a um adepto que estava na bancada, junto ao túnel, até à recolha das equipas aos balneários.

A maior multa foi para o delegado do FC Porto, Luís Gonçalves, castigado em 890 euros. O diretor de imprensa, Rui Cerqueira, foi multado em 540 euros, a SAD dos azuis e brancos em 320, o oficial de ligação aos adeptos, Fernando Saúl, em 220 euros, ao passo que o jogador Matheus Uribe e o diretor de campo do FC Porto, Ricardo Carvalho, foram penalizados em 110 euros cada.

Do lado do Santa Clara, o jogador Guilherme Schettine foi absolvido, enquanto o treinador João Henriques e o fisioterapeuta João Xavier, também implicados, foram punidos em 68 euros cada.

Em outubro, o CD da FPF tinha instaurado um processo de inquérito para averiguar em rigor o que se passou após o apito final. Em campo, o FC Porto venceu os açorianos, por 1-0.