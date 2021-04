O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de inquérito para averiguar o caso da agressão do empresário Pedro Pinho a um repórter de imagem da TVI, no final do jogo Moreirense-FC Porto.

O inquérito já está em marcha, sendo que o órgão federativo aguarda ainda o relatório das autoridades, no caso a Guarda Nacional Republicana, que abriu um processo de averiguações aos militares presentes no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

De recordar que, paralelamente a este processo do Conselho de Disciplina, Pedro Pinho está também sujeito à ação disciplinar da Comissão de Intermediários da Federação Portuguesa de Futebol, que pode decidir por retirar-lhe a licença.