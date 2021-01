O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao Sporting, ao treinador Rúben Amorim e ao adjunto Emanuel Ferro.

Esse processo disciplinar, o n.º 31 da presente temporada, diz respeito ao jogo com o Belenenses. O mapa de castigos não especifica o que está na origem deste processo, mas o Maisfutebol apurou que está relacionado com o papel de técnico principal, que na ficha está atribuído a Emanuel Ferro.

Refira-se, de resto, que o Conselho de Disciplina aplicou uma multa de 510 euros a Franclim Carvalho, adjunto do Belenenses, por ter passado muito tempo de pé a dar instruções à equipa, e aí é feita referência ao relatório do delegado, que refere que os adjuntos de ambas as equipas estiveram a dar indicações de pé «em regime permanente».

No caso do Sporting o visado é Rúben Amorim, que está inscrito como treinador adjunto.

Expulso nesse encontro da 11.ª jornada, por acumulação de amarelos, o defesa Tomás Ribeiro, do Belenenses, foi suspenso por um jogo.

Bebeto e Naoufel Khacef, jogadores do Tondela expulsos no reduto do Nacional, também vão ter de cumprir um jogo de suspensão. O mesmo se aplica a Otamendi (Benfica) e Amine Oudrhiri (Farense), que completaram uma série de cartões amarelos.